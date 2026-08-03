«Коалиция желающих» в настоящее время представляет собой инициативную группу западных стран, имеющих намерение ввести войска на Украину, но пока что не сделавших этого, констатирует эксперт.
Многосторонние встречи и публичные заявления — это сейчас единственное, чем коалиция отмечается в публичной политике.
Ранее о «медленной смерти» объединения сообщала газета Telegraph. В публикации отмечается, что коалиция постепенно прекращает существование из-за отсутствия явного руководства.
Говорить, что коалиция «умирает» — довольно странная оценка. Скорее ее можно сравнить со «спящей красавицей», которая никак не пробудится. Может ли она пробудиться? Может, но это будет зависеть от ряда факторов.
Собеседник Новостей Mail отмечает, что Макрон не сможет идти на переизбрание и покинет президентский пост в мае 2027 года. По мнению эксперта, это не означает, что его преемник выйдет из коалиции. Более того, считает Тимофеев, до мая 2027 года еще многое может произойти, поэтому Макрона пока не стоит списывать со счетов.
Сами французы не делают из коалиции культа и относятся спокойно и прагматично: если коалиция добьется успеха, они это поприветствуют и занесут себе в актив. Если провалится, значит, Франция будет искать другие возможности повлиять на украинский конфликт.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритании опасаются, что после президентских выборов 2027 года Франция может изменить курс в отношении Украины и выйти из «коалиции желающих».