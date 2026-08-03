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Эксперт оценил, сможет ли Франция оставить «коалицию желающих» без руля

В Европе констатируют закат «коалиции желающих»: британский премьер Энди Бернем сфокусирован на внутриполитической повестке, а Эммануэль Макрон может потерять возможность влиять на курс по окончании президентского срока. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с Новостями Mail оценил перспективы «коалиции желающих» в нынешних условиях.

Авторы и эксперты
Павел Тимофеев
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Коалиция желающих» в настоящее время представляет собой инициативную группу западных стран, имеющих намерение ввести войска на Украину, но пока что не сделавших этого, констатирует эксперт.

Многосторонние встречи и публичные заявления — это сейчас единственное, чем коалиция отмечается в публичной политике.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее о «медленной смерти» объединения сообщала газета Telegraph. В публикации отмечается, что коалиция постепенно прекращает существование из-за отсутствия явного руководства.

Говорить, что коалиция «умирает» — довольно странная оценка. Скорее ее можно сравнить со «спящей красавицей», которая никак не пробудится. Может ли она пробудиться? Может, но это будет зависеть от ряда факторов.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Собеседник Новостей Mail отмечает, что Макрон не сможет идти на переизбрание и покинет президентский пост в мае 2027 года. По мнению эксперта, это не означает, что его преемник выйдет из коалиции. Более того, считает Тимофеев, до мая 2027 года еще многое может произойти, поэтому Макрона пока не стоит списывать со счетов.

Сами французы не делают из коалиции культа и относятся спокойно и прагматично: если коалиция добьется успеха, они это поприветствуют и занесут себе в актив. Если провалится, значит, Франция будет искать другие возможности повлиять на украинский конфликт.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритании опасаются, что после президентских выборов 2027 года Франция может изменить курс в отношении Украины и выйти из «коалиции желающих».

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