Эксперт оценил, сможет ли Франция оставить «коалицию желающих» без руля

Собеседник Новостей Mail отмечает, что Макрон не сможет идти на переизбрание и покинет президентский пост в мае 2027 года. По мнению эксперта, это не означает, что его преемник выйдет из коалиции. Более того, считает Тимофеев, до мая 2027 года еще многое может произойти, поэтому Макрона пока не стоит списывать со счетов.