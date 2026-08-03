Figaro: Вашингтон решил беспрецедентно наказать Париж за критику

Издание напоминает, что отношения между США и Францией обострились из-за резкого твита французской миссии. Париж обвинил Вашингтон в потере морального авторитета после того, как американцы выступили против переназначения Фолькера Тюрка на пост комиссара ООН по правам человека. «Раньше США были маяком в области прав человека. Теперь это уже не так. Сегодня они оказались на стороне КНДР, Никарагуа, Мали и России — в изоляции. И мир их больше не слушает», — написала французская миссия в Женеве на платформе X.