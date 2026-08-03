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Figaro: Вашингтон решил беспрецедентно наказать Париж за критику

После переизбрания Дональда Трампа в 2024 году в отношениях Франции и США регулярно возникали разногласия, которые до недавнего времени решались в кулуарном формате. Однако очередной конфликт вышел в публичную плоскость.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация США открыто выразила недовольство критикой со стороны Парижа. Поводом для конфликта стал пост французской миссии при ООН, в котором Вашингтон обвинили в потере статуса «маяка прав человека». В ответ Белый дом намерен воспрепятствовать назначению Орельена Лешевалье на пост посла Франции в США. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

К исполнению своих обязанностей в Вашингтоне Лешевалье должен был приступить в сентябре. Но администрация Трампа дала понять, что не готова одобрить нового посла. «США крайне разочарованы безответственной и неуважительной риторикой французов. Мы даем соответствующий ответ на их комментарии», — пояснил Le Figaro представитель Госдепартамента США.

В дипломатии принято заранее прощупывать почву перед официальным запросом о назначении посла, чтобы избежать конфузов. Поэтому публичный отказ — это всегда громкое заявление, отмечает Figaro.

В случае с Францией Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг: прежде подобных отказов в истории дипломатических отношений двух стран не было.

Издание напоминает, что отношения между США и Францией обострились из-за резкого твита французской миссии. Париж обвинил Вашингтон в потере морального авторитета после того, как американцы выступили против переназначения Фолькера Тюрка на пост комиссара ООН по правам человека. «Раньше США были маяком в области прав человека. Теперь это уже не так. Сегодня они оказались на стороне КНДР, Никарагуа, Мали и России — в изоляции. И мир их больше не слушает», — написала французская миссия в Женеве на платформе X.

Конфликт подогревается еще и тем, что Тюрк неоднократно открыто критиковал команду Трампа. Белый дом в ответ начал шантажировать ООН сокращением финансирования, пытаясь не допустить переизбрания Тюрка на второй четырехлетний срок.

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