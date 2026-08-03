МФЦ в Красноярске на улице 9 Мая возобнови работу

На площадке МФЦ можно получить более 400 государственных и муниципальных услуг. Также здесь возобновили возможность оформлять заграничные паспорта нового поколения сроком на 10 лет. Для этого установили криптобиокабину с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности при приеме и выдаче документов.