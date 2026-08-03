МФЦ в Красноярске на улице 9 Мая возобнови работу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 августа в Красноярске после масштабного капитального ремонта возобновит работу многофункциональный центр (МФЦ) на улице 9 Мая, 12.
За два года в здании обновили инженерные системы, включая электроснабжение, водо- и теплоснабжение, заменили кровлю. Зал приема посетителей преобразился в современное пространство по стандартам бренда «Мои документы». Зона ожидания стала просторной и комфортной, установлены информационные стенды и терминалы электронной очереди.
Обновленный центр полностью адаптировали для людей с ограниченными возможностями и родителей с маленькими детьми. Входные группы оснастили пандусами и раздвижными дверями. В помещении предусмотрели понятную навигацию, включая специальные элементы для посетителей с нарушениями зрения.
В МФЦ работает «Цифровая среда» — сектор с оборудованными местами для самостоятельного входа на портал госуслуг и другие электронные ресурсы. Сотрудники центра всегда готовы помочь воспользоваться этими сервисами.
Для представителей малого и среднего бизнеса организовали современную коворкинг-зону.
На площадке МФЦ можно получить более 400 государственных и муниципальных услуг. Также здесь возобновили возможность оформлять заграничные паспорта нового поколения сроком на 10 лет. Для этого установили криптобиокабину с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности при приеме и выдаче документов.
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова: «Особое внимание при организации работы обновленного МФЦ уделили созданию атмосферы уважения и заботы для заявителей с детьми и участников СВО. Для обратившихся в МФЦ родителей с маленькими детьми предусмотрели отдельные окна, маркированные наклейкой “Здесь рады семьям”. Принимать таких заявителей будут в первую очередь. Участники СВО также смогут получить необходимые услуги в приоритетном порядке».
Подразделение работает по графику: пн., ср. — с 8:00 до 20:00; вт., чт., пт. — с 8:00 до 18:00; сб. — с 8:00 до 17:00. Офис открылся в 2009 году. Это первое подразделение МФЦ, которое появилось в Красноярском крае.