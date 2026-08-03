«За закрытыми дверями»: эксперт оценил перспективы американо-иранских переговоров

Ранее Дональд Трамп заявил, что 3 августа США и Иран проведут срочные переговоры. При этом президент США не уточнил, кто будет участвовать во встрече и где она пройдет. В Иране заявляют, что переговоров с США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не ведется.