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«За закрытыми дверями»: эксперт оценил перспективы американо-иранских переговоров

Президент США Дональд Трамп анонсировал срочные переговоры с Тегераном, запланированные на 3 августа. Американист Константин Блохин рассказал Новостям Mail, чего ожидать от этого диалога — очередной попытки давления или реального урегулирования.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт пояснил, что стратегия Трампа в войне с Ираном — это принуждение к миру через демонстрацию силы. США периодически создают ощущение неминуемого удара по Ирану, тем самым усиливая свою переговорную позицию.

Если эти переговоры не увенчаются успехом, то Трамп снова усилит давление.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее Дональд Трамп заявил, что 3 августа США и Иран проведут срочные переговоры. При этом президент США не уточнил, кто будет участвовать во встрече и где она пройдет. В Иране заявляют, что переговоров с США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не ведется.

По мнению собеседника Новостей Mail, перед Трампом стоит задача заключить сделку с Ираном на максимально выгодных для США условиях, так как это соглашение неминуемо будут сравнивать со сделкой, которая была заключена с Ираном во времена Обамы.

В 2015 году администрация Барака Обамы заключила с Ираном и шестью мировыми державами соглашение, которое накладывало жесткие ограничения на ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В 2018 году Дональд Трамп, сменивший Обаму на президентском посту, назвал Совместный всеобъемлющий план действий «порочным» и в одностороннем порядке вышел из него, вновь введя жесткие санкции против Ирана.

Если Трамп заключит сделку с Ираном, то ее будут сравнивать со сделкой Обамы, поэтому ему надо заключить соглашение с Ираном надо более выгодных для США условиях. Перед Трампом сегодня стоит сложная задача.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Переговоры, заявленные Трампом накануне, скорее всего, пройдут в закрытом режиме, считает собеседник Новостей Mail.

В медийном пространстве стороны будут выступать с позиции силы, а вот за закрытыми дверями, скорее всего, будут готовы к компромиссам.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

В понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Пакистан и Катар направляют своих представителей для организации диалога между Вашингтоном и Тегераном. Отмечается, что переговоры между Ираном и США будут непрямые.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил разочарование, что Дональд Трамп внезапно отменил запланированный совместный удар по Ирану. По информации израильского канала Channel 12, Трамп принял решение не уведомив Тель-Авив — руководство Израиля узнало об отмене запланированного удара из сообщений американского лидера в Truth Social.

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