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МИД предупредил о несимметричном ответе из-за закрытия Латвией границы с Беларусью

Беларусь предупредила о несимметричном ответе на закрытие Латвией границы.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь предупредила о несимметричном ответе на закрытие Латвией границы 31 июля 2026 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Про закрытие границы сообщал министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава, ссылаясь на технические причины.

В МИД заявили: ссылки на «технический сбой» на латвийском пункте пропуска «Патерниеки» выглядят откровенно неубедительно. В ведомстве обратили внимание на признания водителей, сказавших, что им рекомендовали развернуться во исполнение письменного указания главы МВД Латвии:

«Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава — лидер одной из политических сил — не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии».

Ведомство напомнило и о недавних призывах главы МВД, который рекомендовал латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь. Подобное происходит на фоне существенного интереса со стороны латышей к посещению республики.

Министерство иностранных дел Беларуси расценивает подобный шаг как очередное попрание тех самых «европейских ценностей». В связи с указанным недружественным шагом республика оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера.

«Вся полнота ответственности за последствия подобных решений ложится на официальную Ригу», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.

Тем временем Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси.

Кроме того, глава государства сказал о недосягаемых вершинах Дарьи Домрачевой.

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