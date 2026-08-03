МИД предупредил о несимметричном ответе из-за закрытия Латвией границы с Беларусью

Беларусь предупредила о несимметричном ответе на закрытие Латвией границы 31 июля 2026 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Про закрытие границы сообщал министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава, ссылаясь на технические причины.
«Тот факт, что решение о фактическом закрытии в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава — лидер одной из политических сил — не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии».
Ведомство напомнило и о недавних призывах главы МВД, который рекомендовал латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь. Подобное происходит на фоне существенного интереса со стороны латышей к посещению республики.
Министерство иностранных дел Беларуси расценивает подобный шаг как очередное попрание тех самых «европейских ценностей». В связи с указанным недружественным шагом республика оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера.
«Вся полнота ответственности за последствия подобных решений ложится на официальную Ригу», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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