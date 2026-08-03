Умеров станет главой службы внешней разведки Украины, подтвердил Зеленский

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил со ссылкой на источники в офисе Зеленского, что Умерова планируют назначить руководить внешней разведкой.
«Умеров будет назначен руководителем службы внешней разведки Украины», — заявил Зеленский.
Видео с заявлением Зеленского опубликовал украинский телеканал «ТСН».
До июля 2025 года Умеров занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Издание «Украинская правда» 1 мая опубликовало часть «пленок Миндича»: согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.