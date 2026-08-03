WSJ: США пересматривают военное присутствие в Кувейте

Ранее сообщалось, что США изучают варианты с перестройкой своей военной базы в Бахрейне, сокращением присутствия в Саудовской Аравии, а также с переводом части баз или их служб подальше от зоны поражения иранских ракет и дронов. Однако президент Дональд Трамп в воскресенье отказался комментировать эту тему, когда его спросили о сокращении американского военного присутствия в Кувейте и Бахрейне. «Я не хочу это комментировать», — сказал он.