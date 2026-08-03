WSJ: США пересматривают военное присутствие в Кувейте

В статье говорится, что Кувейт несколько десятилетий служил Вашингтону одним из самых важных стратегических военных центров на Ближнем Востоке. Здесь размещались тысячи американских военнослужащих, и отсюда в 2003 году началось американское вторжение в Ирак. Но сейчас США пересматривают отношения с Кувейтом.
Иран с марта атакует ракетами и беспилотникам важнейшие инфраструктурные объекты Кувейта, включая электростанции и опреснительные установки, аэропорты, порты и маршруты экспорт нефти через Ормузский пролив.
Окончательное решение пока не принято, пишет газета.
WSJ подчеркивает, что Кувейт оказался в ситуации, когда, с одной стороны, по-прежнему зависит от американского зонтика безопасности, а с другой — усиление региональных угроз вынуждает Вашингтон пересмотреть целесообразность дальнейшего масштабного размещения своих сил в этой стране.
В свою очередь, Эль-Кувейт продолжает добиваться от Вашингтона твердых гарантий безопасности.
Удары Ирана заставили кувейтцев воспринимать присутствие США не только как долг, но и как абсолютно необходимое условие для защиты Кувейта… Сейчас в Кувейте пытаются понять, как лучше всего организовать оборону.
WSJ предполагает, что Эль-Кувейт, вероятно, будет стремиться к усилению противовоздушной обороны и получению дополнительного вооружения от США.
Ранее сообщалось, что США изучают варианты с перестройкой своей военной базы в Бахрейне, сокращением присутствия в Саудовской Аравии, а также с переводом части баз или их служб подальше от зоны поражения иранских ракет и дронов. Однако президент Дональд Трамп в воскресенье отказался комментировать эту тему, когда его спросили о сокращении американского военного присутствия в Кувейте и Бахрейне. «Я не хочу это комментировать», — сказал он.