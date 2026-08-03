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WSJ: США пересматривают военное присутствие в Кувейте

США пересматривают масштабы военного присутствия в Кувейте после того, как удары Ирана нанесли тяжелый урон американским базам и привели к потерям персонала в Кувейте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Кувейт несколько десятилетий служил Вашингтону одним из самых важных стратегических военных центров на Ближнем Востоке. Здесь размещались тысячи американских военнослужащих, и отсюда в 2003 году началось американское вторжение в Ирак. Но сейчас США пересматривают отношения с Кувейтом.

Вашингтон не смог защитить Кувейт от ударов Ирана, подорвав чувство безопасности у кувейтцев, отмечает WSJ.

Иран с марта атакует ракетами и беспилотникам важнейшие инфраструктурные объекты Кувейта, включая электростанции и опреснительные установки, аэропорты, порты и маршруты экспорт нефти через Ормузский пролив.

Иранские удары по американским базам продемонстрировали уязвимость военных объектов США в Кувейте и привели к гибели шести военнослужащих ВВС США. Это уже вынудило Пентагон сократить свое присутствие в Кувейте, чтобы минимизировать риски.

Сейчас администрация Трампа рассматривает различные варианты дальнейшего военного присутствия в стране, включая сокращение численности американского контингента в Кувейте.

Окончательное решение пока не принято, пишет газета.

WSJ подчеркивает, что Кувейт оказался в ситуации, когда, с одной стороны, по-прежнему зависит от американского зонтика безопасности, а с другой — усиление региональных угроз вынуждает Вашингтон пересмотреть целесообразность дальнейшего масштабного размещения своих сил в этой стране.

В свою очередь, Эль-Кувейт продолжает добиваться от Вашингтона твердых гарантий безопасности.

Удары Ирана заставили кувейтцев воспринимать присутствие США не только как долг, но и как абсолютно необходимое условие для защиты Кувейта… Сейчас в Кувейте пытаются понять, как лучше всего организовать оборону.

Дуглас Силлиман
президент Института арабских государств Персидского залива

WSJ предполагает, что Эль-Кувейт, вероятно, будет стремиться к усилению противовоздушной обороны и получению дополнительного вооружения от США.

Ранее сообщалось, что США изучают варианты с перестройкой своей военной базы в Бахрейне, сокращением присутствия в Саудовской Аравии, а также с переводом части баз или их служб подальше от зоны поражения иранских ракет и дронов. Однако президент Дональд Трамп в воскресенье отказался комментировать эту тему, когда его спросили о сокращении американского военного присутствия в Кувейте и Бахрейне. «Я не хочу это комментировать», — сказал он.

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