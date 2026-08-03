Премьер Литвы предложил исключить Ломоносова из школьной программы

Ранее министр культуры Литвы Лукас Альгис высказал мнение, что пророссийским артистам не следует выступать в Литве. Он также отметил, что в текущей геополитической обстановке музыка Петра Чайковского не должна была звучать в Литовском национальном театре оперы и балета. По его словам, «таким произведениям сегодня не место на этой сцене».