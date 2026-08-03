Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил с инициативой об исключении произведений Михаила Ломоносова из школьной программы. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Как следует из сообщения, глава правительства обратился к министерству образования, науки и спорта с предложением убрать из учебного плана изучение текстов Михаила Ломоносова, охарактеризовав его как «писателя, прославлявшего российские имперские войны».
В качестве альтернативы Синкявичюс предложил добавить в школьную программу произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко. По мнению премьер-министра, это поспособствует более глубокому пониманию литовскими учащимися «украинской идентичности и формировавшие ее произведения».
Ранее министр культуры Литвы Лукас Альгис высказал мнение, что пророссийским артистам не следует выступать в Литве. Он также отметил, что в текущей геополитической обстановке музыка Петра Чайковского не должна была звучать в Литовском национальном театре оперы и балета. По его словам, «таким произведениям сегодня не место на этой сцене».