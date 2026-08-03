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Политолог раскрыл, что позволит восстановить диалог России и ФРГ

Если в Берлине к власти на федеральном уровне поднимется политическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), то у Москвы и Германии появится шанс растопить лед в отношениях, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что другие претенденты на руководство страной подобных перемен не принесут.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт обратил внимание на премьера Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста. Его называют одним из фаворитов на пост канцлера, если Фридрих Мерц лишится кресла. По словам Рара, Вюст, как и нынешний глава правительства, «стопроцентный атлантист» и никогда не отличался симпатиями к России.

При этом собеседник NEWS.ru пояснил, что улучшить диалог с Москвой способна лишь АдГ, поскольку внешняя политика формируется именно на федеральном уровне. Он уточнил, что партию нельзя записывать в пророссийские, но ее курс все-таки отличается от линии нынешнего кабмина.

«Однако АдГ выступает за прекращение помощи Украине и за дипломатическое решение конфликта. А это означает, что возможный преемник Мерца может более активно искать выход из кризиса. Вероятно, он согласится на заморозку конфликта по линии фронта и будет выступать за восстановление каких-то экономических связей с Россией», — сказал Рар.

Тем временем в кулуарах Христианско-демократического союза уже обсуждают, как партия поступит, если осенние выборы обернутся для нее неудачей. Несколько земельных премьер-министров от ХДС допускают сценарий, при котором Мерцу предложат сложить полномочия и уступить место новому лидеру.

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