В Швейцарии заявили о готовности принять переговоры РФ и Украины

«Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИДе уточнили, что Берн не теряет связи со всеми участниками процесса и на постоянной основе предлагает свои посреднические услуги для прокладывания пути к урегулированию. Там добавили, что готовы не только способствовать диалогу, но и напрямую организовывать встречи на швейцарской земле, сообщают «Известия».
Ранее Анкара проинформировала РФ и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать переговорный раунд у себя.
Москва, в свою очередь, не блокирует дипломатический трек. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона открыта к обсуждению конструктивных идей, включая предложения по форматам контактов.
«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас», — объяснил Галузин в беседе с газетой «Известия».