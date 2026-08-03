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В Швейцарии заявили о готовности принять переговоры РФ и Украины

Швейцария заявила о готовности предоставить площадку для нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе уточнили, что Берн не теряет связи со всеми участниками процесса и на постоянной основе предлагает свои посреднические услуги для прокладывания пути к урегулированию. Там добавили, что готовы не только способствовать диалогу, но и напрямую организовывать встречи на швейцарской земле, сообщают «Известия».

Стоит напомнить, что предыдущий этап консультаций с участием делегаций России, Украины и США проходил в Женеве 17—18 февраля.

Ранее Анкара проинформировала РФ и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать переговорный раунд у себя.

Москва, в свою очередь, не блокирует дипломатический трек. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона открыта к обсуждению конструктивных идей, включая предложения по форматам контактов.

«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас», — объяснил Галузин в беседе с газетой «Известия».

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