В Швейцарии заявили о готовности принять переговоры РФ и Украины

«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас», — объяснил Галузин в беседе с газетой «Известия».