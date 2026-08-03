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Bloomberg: Дания усиливает военное присутствие у Фарерских островов

Дания объявила о масштабном наращивании военной мощи в Северной Атлантике. Основной точкой притяжения сил станет район Фарерских островов — автономной территории королевства. О новой оборонной стратегии в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Magnific

Ключевые договоренности на этот счет скрепили подписями министр обороны Дании Йеппе Брус и глава внешнеполитического ведомства Фарер Боардур оа Стайг Нильсен.

«Мы направляем ясный сигнал, что королевство берет на себя серьезные обязательства по безопасности в этой зоне», — цитирует Бруса Bloomberg. По его словам, таким шагом Копенгаген «вносит еще один важный вклад в дело НАТО».

План действий предполагает поэтапное усиление датского контингента непосредственно на островах и в окружающих водах. В список задач вошли совместные маневры вооруженных сил Дании и местной береговой охраны, обеспечение морских миссий альянса, воздушное патрулирование с применением истребителей-бомбардировщиков F-35, а также развертывание в регионе фрегатов и военно-транспортных самолетов.

Этот шаг предпринят на фоне недавнего напряжения между Копенгагеном и Вашингтоном. Ранее президент Дональд Трамп пытался получить контроль над Гренландией, что серьезно осложнило отношения США с европейскими союзниками по НАТО. Позже американский лидер принял предложение генсека альянса Марка Рютте искать компромиссные пути выхода из ситуации.