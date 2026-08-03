Представителям нижегородских СМИ рассказали об особенностях подготовки выборов 2026 года

Семинар-совещание с представителями средств массовой информации Нижегородской области по вопросам подготовки к выборам, назначенным на Единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября 2026 года, состоялся в Нижнем Новгороде 31 июля.
Как рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова, численность избирателей в Нижегородской области в настоящий момент составляет 2 452 016 человек. В подготовке и проведении Единого дня голосования задействовано более 21 тысячи членов комиссий разного уровня.
Анна Викторовна напомнила, что на грядущих выборах предусмотрено четыре формы голосования: на избирательном участке, на дому, по месту нахождения («Мобильный избиратель») и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
С 24 августа в регионе стартует реализация проекта «ИнформУИК». Более 7 тысяч членов избиркомов проинформируют каждого избирателя о предстоящих выборах. Данный проект — это способ адресного информирования избирателей во время избирательных кампаний. Его суть в том, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) лично обходят дома и квартиры жителей своего участка. Во время такого визита они:
рассказывают о предстоящих выборах, дате, времени и месте голосования; объясняют, какие есть способы проголосовать (лично на участке, на дому, а также возможность проголосовать по месту нахождения в любой точке страны); информируют о зарегистрированных кандидатах; уточняют некоторые данные для актуализации списков избирателей;
Впервые пилотный проект ЦИК России был реализован на выборах в сентябре 2023 года во время выборов Губернатора Нижегородской области в г. о. г. Шахунья, масштабно — в 2024 году на выборах Президента РФ (обходы проходили примерно с 17 февраля по 7 марта). Позже его повторяли и в другие избирательные кампании. Зачем это нужно? У проекта несколько важных задач:
повысить осведомлённость избирателей о выборах и всех нюансах процесса; мотивировать людей участвовать в голосовании через личное общение; собрать актуальную информацию для списков избирателей; получить обратную связь от граждан — узнать, что их волнует, какие есть вопросы.
В целом это шаг к большей прозрачности и вовлечённости людей в избирательный процесс.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу Татьяна Павельева рассказала о новеллах избирательного законодательства 2026 года и их влиянии на работу СМИ в период предвыборной агитации в рамках выборов. Она отметила, что в данный период всеми средствами массовой информации должны непременно соблюдаться принципы объективности, достоверности и равенства прав кандидатов. Оценивается не только использование чужого изображения, но и воспроизведение голоса. Не допускается использование агитационных материалов, созданных с помощью механизмом искусственного интеллекта (ИИ).
Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова добавила, что все агитационные материалы должны быть созданы на территории Российской Федерации и перед их размещением предоставлены в соответствующие избирательные комиссии.
Сам агитационный период начнется с 22 августа и завершится в 00:00 18 сентября (выборы будут многодневными — 18, 19 и 20 сентября). Но тут есть важный нюанс: это касается только агитации в СМИ (теле- и радиоэфиры, публикации в газетах и интернет-изданиях). А вот общий агитационный период (когда кандидаты и партии могут проводить встречи, раздавать листовки, вести соцсети) начинается раньше — в день выдвижения кандидата или списка (для партии — когда она приняла решение, для одномандатника — когда он подал документы в избирком.
И ещё один ключевой момент: в дни голосования — 18, 19 и 20 сентября — любая агитационная деятельность запрещена. Так что если вы планируете публикацию или эфир, следите за календарём: с полуночи 18 сентября нужно полностью свернуть агитационную активность. Нарушение правил влечёт административную ответственность.
В период с 15 сентября и до 21.00 часов по московскому времени 20 сентября 2026 года запрещается на соответствующей территории опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с указанными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
Кроме того, в ходе семинара начальник организационно-кадрового отдела избирательной комиссии Нижегородской области Венера Шехмаметьева рассказала собравшимся о распределении бесплатных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации кандидатами (жеребьевка, отчетные документы) и напомнила об аккредитации представителей СМИ для работы на избирательном участке в ЕДГ-2026.