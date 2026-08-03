Представителям нижегородских СМИ рассказали об особенностях подготовки выборов 2026 года

Сам агитационный период начнется с 22 августа и завершится в 00:00 18 сентября (выборы будут многодневными — 18, 19 и 20 сентября). Но тут есть важный нюанс: это касается только агитации в СМИ (теле- и радиоэфиры, публикации в газетах и интернет-изданиях). А вот общий агитационный период (когда кандидаты и партии могут проводить встречи, раздавать листовки, вести соцсети) начинается раньше — в день выдвижения кандидата или списка (для партии — когда она приняла решение, для одномандатника — когда он подал документы в избирком.