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Захарова назвала страны НАТО спонсорами терроризма

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку, заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.

«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины… Спонсорами терроризма являются натовские страны», — сказала она.

Захарова напомнила, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму.

«Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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