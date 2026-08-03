В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.
«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины… Спонсорами терроризма являются натовские страны», — сказала она.
«Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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