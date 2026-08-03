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СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет Sohu.

Источник: © РИА Новости

«Украина понесла огромные потери молодого населения и имеет внушительные долги перед западными странами. После окончания конфликта даже сам Владимир Зеленский не уверен, сможет ли ослабленная страна сохранить западные территории», — говорится в публикации.

Отмечается, что главной проблемой Украины остаются разногласия внутри элит. Глава киевского режима попытался уладить их с помощью отставки министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего Александра Сырского, однако украинцы вышли на улицы в знак протеста.

«Тем временем заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол», — резюмируется в статье.

На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.

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