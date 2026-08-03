«Украина понесла огромные потери молодого населения и имеет внушительные долги перед западными странами. После окончания конфликта даже сам Владимир Зеленский не уверен, сможет ли ослабленная страна сохранить западные территории», — говорится в публикации.
Отмечается, что главной проблемой Украины остаются разногласия внутри элит. Глава киевского режима попытался уладить их с помощью отставки министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего Александра Сырского, однако украинцы вышли на улицы в знак протеста.
«Тем временем заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол», — резюмируется в статье.