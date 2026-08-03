В России стартовал прием заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

В России с понедельника, 3 августа, начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы, а также в избирательных кампаниях других уровней. Подать заявление можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает Избирательная комиссия Калининградской области.
Как сообщили организаторы выборов, прием заявлений продлится до 23:00 по калининградскому времени (до полуночи по московскому времени) 14 сентября. До этого же срока избиратели смогут отозвать ранее поданное заявление, если изменят свое решение.
Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. Сделать это можно в любое удобное время с компьютера или смартфона, имеющего доступ в интернет, независимо от того, где находится избиратель. При этом он получит электронные бюллетени по всем выборам, в которых имеет право участвовать.
Нововведением этой кампании станет возможность проголосовать через специально оборудованные компьютеры в избирательных комиссиях, если по каким-либо причинам воспользоваться собственным устройством не получится.
«Есть и еще один вариант для тех, кто подал заявление на ДЭГ, но не смог проголосовать. Можно прийти на “свой” избирательный участок по месту регистрации и предъявить паспорт. Члены участковой комиссии проверят не проголосовали ли вы электронно. Если нет — то вы получите бумажные бюллетени, а электронные бюллетени ДЭГ станут для вас недоступны», — говорится в сообщении.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам горячих линий: 8−800−200−00−20 и 8 (4012) 58−21−00.