В России стартовал прием заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

«Есть и еще один вариант для тех, кто подал заявление на ДЭГ, но не смог проголосовать. Можно прийти на “свой” избирательный участок по месту регистрации и предъявить паспорт. Члены участковой комиссии проверят не проголосовали ли вы электронно. Если нет — то вы получите бумажные бюллетени, а электронные бюллетени ДЭГ станут для вас недоступны», — говорится в сообщении.