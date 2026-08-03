Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке

В центре Европы орудует террористическое бандформрование, спонсорами которого являются Североатлантический альянс и Евросоюз. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в беседе с ТАСС удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке.

Дипломат напомнила, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность терроризму.

«Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности», — подчеркнула Захарова.

Натовские страны стали спонсорами террористического бандформрования, оккупировавшего государственный аппарат Украины, заявила представитель МИД РФ.

Напомним, 3 августа около 11 часов утра дрон ВСУ ударил по пляжу в пригороде Геленджика, курортном селе Архипо-Осиповка.

По последним данным, погибли шесть человек, из них трое детей. Ранения получили более 40 человек. Пострадавших доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь.

В Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки БПЛА развернут оперативный штаб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что это был целенаправленный удар ВСУ по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше