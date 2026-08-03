Захарова прокомментировала удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке

«Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности», — подчеркнула Захарова.
Натовские страны стали спонсорами террористического бандформрования, оккупировавшего государственный аппарат Украины, заявила представитель МИД РФ.
Напомним, 3 августа около 11 часов утра дрон ВСУ ударил по пляжу в пригороде Геленджика, курортном селе Архипо-Осиповка.
По последним данным, погибли шесть человек, из них трое детей. Ранения получили более 40 человек. Пострадавших доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь.
В Архипо-Осиповке для ликвидации последствий атаки БПЛА развернут оперативный штаб.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что это был целенаправленный удар ВСУ по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.