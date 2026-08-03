Bloomberg: Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах

Bloomberg передает, что об этом в воскресенье договорились министр обороны Дании Йеппе Брус и глава МИД Фарерских островов Боардур оа Стайг Нильсен. Вооруженные силы Дании в координации с местным правительством будут постепенно расширять свое присутствие на Фарерских островах и вокруг них.