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Bloomberg: Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах

Копенгаген в рамках укрепления позиций НАТО в Арктике намерен усилить военное присутствие в северной части Атлантического океана в районе Фарерских островов, которые являются автономной областью Дании.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg передает, что об этом в воскресенье договорились министр обороны Дании Йеппе Брус и глава МИД Фарерских островов Боардур оа Стайг Нильсен. Вооруженные силы Дании в координации с местным правительством будут постепенно расширять свое присутствие на Фарерских островах и вокруг них.

Согласно заявлению Министерства обороны Дании, возможные формы активизации включают совместные учения с береговой охраной Фарерских островов, поддержку морских операций НАТО, патрулирование истребителями F-35, а также развертывание фрегатов и транспортных самолетов.

«Мы посылаем четкий сигнал, что королевство берет на себя серьезные обязательства по безопасности в этой зоне», — сказал Бруус, добавив, что это соглашение станет «еще одним важным вкладом в дело НАТО».

Согласно Bloomberg, этот шаг последовал за наращиванием датских вооруженных сил в Гренландии. В последние месяцы Дания увеличила развертывание, учения и количество военной техники в Гренландии в ответ на возросшее международное внимание к этой территории, включая угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров.

Агентство отмечает, что Фарерские острова, как и Гренландия, приобретают все большее стратегическое значение по мере того, как Северная Атлантика вновь становится центром притяжения для НАТО на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

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