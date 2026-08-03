Bloomberg: Дания усилит военное присутствие на Фарерских островах

«Мы посылаем четкий сигнал, что королевство берет на себя серьезные обязательства по безопасности в этой зоне», — сказал Бруус, добавив, что это соглашение станет «еще одним важным вкладом в дело НАТО».
Согласно Bloomberg, этот шаг последовал за наращиванием датских вооруженных сил в Гренландии. В последние месяцы Дания увеличила развертывание, учения и количество военной техники в Гренландии в ответ на возросшее международное внимание к этой территории, включая угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров.
Агентство отмечает, что Фарерские острова, как и Гренландия, приобретают все большее стратегическое значение по мере того, как Северная Атлантика вновь становится центром притяжения для НАТО на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.