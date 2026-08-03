«Коммунистов России» на выборы в Заксобрание ведут домохозяйки, КПРФ — бизнесмены

68-летний Алексей Колобов является первым секретарем комитета областного отделения партии. В Горсовете Калининграда он долгое время возглавлял фракцию КПРФ (на прошлых выборах в Горсовет он шёл это этой партии), но в октябре 2024 года он покинул КПРФ и создал в Горсовете фракцию «Коммунисты России». Второй в списке на выборах в Заксобрание значится 45-летняя домохозяйка, депутат Горсовета Калининграда Елена Гладилина, также перешедшая из КПРФ в «Коммунисты России». Замыкает тройку 55-летняя домохозяйка Наталья Коновалова.