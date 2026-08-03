«Коммунистов России» на выборы в Заксобрание ведут домохозяйки, КПРФ — бизнесмены

В первую тройку партии «Коммунисты России» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области вошли глава регионального отделения партии и две домохозяйки, одна из которых является действующим депутатом горсовета Калининграда. Список КПРФ возглавили глава обкома и два представителя бизнеса, в том числе действующий депутат из Янтарного. Это следует из данных ГАС «Выборы».
Список «Коммунистов России» возглавил действующий депутат Горсовета Калининграда Алексей Колобов. В тройку также вошли Елена Гладилина и Наталья Коновалова.
68-летний Алексей Колобов является первым секретарем комитета областного отделения партии. В Горсовете Калининграда он долгое время возглавлял фракцию КПРФ (на прошлых выборах в Горсовет он шёл это этой партии), но в октябре 2024 года он покинул КПРФ и создал в Горсовете фракцию «Коммунисты России». Второй в списке на выборах в Заксобрание значится 45-летняя домохозяйка, депутат Горсовета Калининграда Елена Гладилина, также перешедшая из КПРФ в «Коммунисты России». Замыкает тройку 55-летняя домохозяйка Наталья Коновалова.
Первую тройку КПРФ на выборах в Заксобрание возглавил глава обкома, действующий депутат Заксобрания Максим Буланов. Второй по списку идет москвичка Регина Райнис, возглавляющая компанию «Диагностические системы — Столица» (основной вид деятельности — торговля фармацевтической продукцией). Райнис является действующим депутатом местного Совета в Янтарном, куда она была выдвинута КПРФ. Третий в списке — экс-депутат от КПРФ окружного Совета Зеленоградска Рустам Касумов, являющийся гендиректором ООО «Кранц-Холл» (основной вид деятельности — аренда и управление имуществом).
Напомним, в октябре 2024 года Алексей Колобов заявил, что состоял в рядах коммунистов «достаточно давно», однако решился покинуть КПРФ из-за несогласия с действиями руководства регионального отделения. В КПРФ назвали его «опальным политиком, переметнувшимся в когорту к спойлерам». Бывший лидер «Коммунистов России» Владимир Султанов отреагировал на это, назвав автора заявления человеком недалекого ума. Отметим, что Владимир Султанов в октябре 2025 года ушёл добровольцем на СВО, спустя месяц стало известно, что он пропал без вести.