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«Ресурсный тупик»: политолог раскрыл главный вызов для «коалиции желающих»

Конструкция, на которой держится финансовая помощь Украине, становится все более хрупкой. По мнению заместителя директора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, 2027 год станет для «коалиции желающих» проверкой на прочность. В беседе с Новостями Mail эксперт оценил перспективы объединения с учетом изменения политической реальности. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Михаил Карягин
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее газета Telegraph сообщила, что «коалиция желающих» постепенно прекращает существование из-за отсутствия явного руководства. В материале говорится, что британский премьер Энди Бернем сфокусирован на внутриполитической повестке, а Эммануэль Макрон может потерять возможность влиять на курс по окончании своего президентского срока. Также отмечается, что претендовать на роль лидера объединения может канцлер Германии Фридрих Мерц, однако его возможности зависят от внутриполитической обстановки в ФРГ, которая становится менее стабильной.

Карягин отмечает, что сегодня Германия является одним из лидеров «коалиции желающих» в вопросах финансовой поддержки Украины, несмотря на то, что Берлин занимает более осторожную позицию по вопросам поставок дальнобойных ракет и направления военных контингентов на Украину..

Однако, по словам эксперта, вопрос лидерства сегодня не главный. Ключевым вызовом для коалиции становятся ресурсные ограничения.

Да, деньги выдаются в качестве кредита Украине под залог замороженных российских средств, однако эта конструкция крайне неустойчивая. Все понимают, что Киев деньги не отдаст, а российские средства рано или поздно придется размораживать, юридического механизма изъятия без чудовищных репутационных последствий просто не существует.

Михаил Карягин
заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Собеседник Новостей Mail считает, что тестом на устойчивость объединения станет согласование нового пакета помощи Украине в 2027 году.

Ядро ее сторонников (Франция, Германия, Великобритания) должно будут объяснить Словакии, Португалии, Испании и другим скептикам, почему они должны направить около 100 млрд евро Киеву, а не, например, на преодоление миграционного кризиса в Европе.

Михаил Карягин
заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с Новостями Mail оценил, сможет ли Франция оставить «коалицию желающих» без руля, а также рассказал, есть ли у объединения перспективы.

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