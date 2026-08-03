В Совфеде назвали причину слов Зеленского о прекращении огня

«Как только боевые действия закончатся, ему придется ответить перед своим народом за то, что он сотворил. Ведь была возможность все закончить еще в марте 2022 года, но он отказался. Сейчас он [говорит о готовности встретиться с Путиным] потому, что помощь европейцев потихоньку иссякает. Поставки ракет Patriot практически не обещают, потому что их не хватает самим европейцам и американцам», — заявил собеседник NEWS.ru.