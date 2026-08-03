Джабаров призывает не обольщаться мирными сигналами из Киева. Он уверен, что при сохранении прежнего уровня поддержки Зеленский бы и не подумал сворачивать боевые действия. По словам сенатора, украинский президент продолжал бы сопротивление, осваивая западные транши и наращивая личное состояние.
«Как только боевые действия закончатся, ему придется ответить перед своим народом за то, что он сотворил. Ведь была возможность все закончить еще в марте 2022 года, но он отказался. Сейчас он [говорит о готовности встретиться с Путиным] потому, что помощь европейцев потихоньку иссякает. Поставки ракет Patriot практически не обещают, потому что их не хватает самим европейцам и американцам», — заявил собеседник NEWS.ru.
Сенатор подчеркнул, что Зеленскому жизненно необходимо попасть на переговоры, чтобы выторговать для Киева максимально выгодные условия. За декларируемым стремлением к миру, по мнению Джабарова, скрывается тактическая пауза. Цель — перегруппировать силы ВСУ, выбить новые партии оружия и боеприпасов, а затем снова разжечь конфликт с Россией.
Галузин напомнил о последовательной позиции российской стороны. «Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала», — заявил он.