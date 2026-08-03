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В Совфеде назвали причину слов Зеленского о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о прекращении огня из-за острой нехватки снарядов и ракет. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор видит прямую связь между готовностью украинского лидера к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным и иссякающим потоком военной помощи из Европы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Джабаров призывает не обольщаться мирными сигналами из Киева. Он уверен, что при сохранении прежнего уровня поддержки Зеленский бы и не подумал сворачивать боевые действия. По словам сенатора, украинский президент продолжал бы сопротивление, осваивая западные транши и наращивая личное состояние.

«Как только боевые действия закончатся, ему придется ответить перед своим народом за то, что он сотворил. Ведь была возможность все закончить еще в марте 2022 года, но он отказался. Сейчас он [говорит о готовности встретиться с Путиным] потому, что помощь европейцев потихоньку иссякает. Поставки ракет Patriot практически не обещают, потому что их не хватает самим европейцам и американцам», — заявил собеседник NEWS.ru.

Сенатор подчеркнул, что Зеленскому жизненно необходимо попасть на переговоры, чтобы выторговать для Киева максимально выгодные условия. За декларируемым стремлением к миру, по мнению Джабарова, скрывается тактическая пауза. Цель — перегруппировать силы ВСУ, выбить новые партии оружия и боеприпасов, а затем снова разжечь конфликт с Россией.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва не ставит крест на диалоге с Киевом. В разговоре с «Известиями» дипломат подчеркнул готовность изучать любые конструктивные идеи, включая предложения о формате будущих контактов.

Галузин напомнил о последовательной позиции российской стороны. «Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала», — заявил он.

Дипломат акцентировал внимание на том, что пауза в переговорном процессе затянулась. С момента последнего раунда консультаций в Женеве, который прошел еще в феврале 2026 года с участием США, минуло более пяти месяцев.

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