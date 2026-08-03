Израиль отвергает план Трампа по Газе из-за позиции по ХАМАС

Неделей ранее президент США Дональд Трамп объявил, что созданный им Совет мира согласовал комплексный план стабилизации обстановки в секторе. Проект требует полного разоружения ХАМАС и других группировок, а после этого — вывода израильских войск из Газы. Глава Белого дома уточнил, что после сдачи оружия «международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей».