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Израиль отвергает план Трампа по Газе из-за позиции по ХАМАС

Тель-Авив не спешит поддерживать план Совета мира по Газе, инициированного США. В интервью The Times of Israel представитель канцелярии премьера Дорон Спилман заявил, что опубликованный документ оставляет у Израиля массу вопросов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Израиль передал свои замечания и вопросы американским коллегам по предложенному рамочному соглашению. Опубликованная версия не отражает позицию Израиля», — отметил он.

По словам чиновника, израильская разведка зафиксировала, что за последние восемь месяцев ХАМАС использовал очередной режим тишины для пополнения запасов оружия, набора тысяч новобранцев и восстановления туннелей и штабов. Спилман подчеркнул необходимость «подлинной, проверяемой и необратимой демилитаризации ХАМАС».

«Демилитаризация означает, что ХАМАС физически сдаст свое оружие. Любые другие меры, не предусматривающие полного разоружения, оставят группировке возможность вновь угрожать Израилю», — предупредил он.

Неделей ранее президент США Дональд Трамп объявил, что созданный им Совет мира согласовал комплексный план стабилизации обстановки в секторе. Проект требует полного разоружения ХАМАС и других группировок, а после этого — вывода израильских войск из Газы. Глава Белого дома уточнил, что после сдачи оружия «международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей».

Руководство ХАМАС уже отклонило предложение, заявив, что не сложит оружие, пока израильская армия не покинет анклав и не выполнит прежние условия прекращения огня.

Согласно тексту плана, тяжелые вооружения ХАМАС должны быть переданы правительству палестинских технократов и складированы внутри сектора. Жителям разрешат хранить личное оружие при наличии лицензии, выданной новыми властями. Управление Газой предлагается строить по формуле «одна власть, один закон, одна вооруженная сила».

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