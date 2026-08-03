Viory: на Кубе прошли военные учения по противостоянию внешней агрессии

В материале говорится, что учения были организованы в День национальной обороны. Они стали ответом на усиление напряженности в отношениях между Гаваной и Вашингтоном из-за американских санкций США, нефтяной блокады острова и недавнего доклада Госдепартамента, в котором Куба названа «исключительной угрозой национальной безопасности США».