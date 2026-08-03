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Viory: на Кубе прошли военные учения по противостоянию внешней агрессии

В субботу Куба провела оборонительные учения в нескольких провинциях, чтобы подготовиться к возможным «внешним угрозам». В них приняли участие военнослужащие, резервисты, ополченцы и гражданские лица, передает информагентство Viory.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В материале говорится, что учения были организованы в День национальной обороны. Они стали ответом на усиление напряженности в отношениях между Гаваной и Вашингтоном из-за американских санкций США, нефтяной блокады острова и недавнего доклада Госдепартамента, в котором Куба названа «исключительной угрозой национальной безопасности США».

На кадрах, опубликованных кубинским государственным каналом Canal Caribe, видны полевые учения резервистов и гражданских лиц, которые обучались применению оружия, пока представители Министерства обороны Кубы отрабатывали процедуры командования и координации.

В провинции Пинар-дель-Рио участники метали гранаты, практиковались в стрельбе по мишеням и тренировались противостоять беспилотникам. Власти провинции Санкти-Спиритуса провели учения по гражданской обороне, включая эвакуацию в убежища, оказание помощи пострадавшим, а также меры по защите предметов снабжения и основных служб.

В Майабеке командиры и местные группы обороны были приведены в состояние боевой готовности на случай «неконвенциальной войны». В ходе учений проверялись боевая готовность и сплоченность, а также оборона «местных экономических объектов от возможного вторжения противника».

На острове Хувентуд молодые люди тренировались вместе с Производственными и оборонительными бригадами (бригады входят в систему территориальной обороны Кубы. — Прим. ред.). Под руководством офицеров Революционных вооруженных сил они обучались минированию.

В провинции Гранма чиновники проверили личный состав и оборудование, имеющиеся в распоряжении местных командиров и Производственных и оборонительных бригад, проверив их способность реагировать на различные чрезвычайные ситуации. Кроме того, обсуждались обязанности, которые объединения местной теробороны будут выполнять в «военное время».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что угроза военной агрессии против Кубы «остается в силе». Он также обвинил антикубинские группировки, базирующиеся в США, в попытках усилить давление на остров.

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