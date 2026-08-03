Фараж пообещал военную блокаду Ла-Манша для остановки мигрантов

Это громкое обещание прозвучало на фоне серьезных проблем в карьере самого Фаража. В начале июля он объявил об уходе с поста члена Палаты общин. Причиной стали разбирательства вокруг его предполагаемых финансовых нарушений. Еще в мае в парламенте запустили проверку сведений о том, что Фараж получил 5 млн фунтов стерлингов от криптоинвестора Кристофера Харборна. О крупной сумме он не уведомил парламент, что может трактоваться как несоблюдение действующих правил. Правда, на тот момент Фараж еще не обладал депутатским мандатом.