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Фараж пообещал военную блокаду Ла-Манша для остановки мигрантов

Лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фараж обнародовал радикальный план борьбы с нелегальной миграцией. В случае победы на парламентских выборах он пообещал развернуть масштабную военную операцию, чтобы полностью заблокировать канал переправки людей через Ла-Манш.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Британские СМИ цитируют его жесткое заявление: «При правительстве под эгидой нашей партии в течение двух недель не будет никаких лодок с мигрантами».

Фараж указал на острый миграционный кризис, разгоревшийся вокруг испанского анклава Сеута на севере Африки. По его словам, Соединенному Королевству необходима крупнейшая со времен Второй мировой войны военная операция в проливе Ла-Манш. Так, полиция получит приказ перехватывать суда с нелегалами и разворачивать их обратно к французским берегам. Свой замысел политик назвал «Операцией Крепость».

Это громкое обещание прозвучало на фоне серьезных проблем в карьере самого Фаража. В начале июля он объявил об уходе с поста члена Палаты общин. Причиной стали разбирательства вокруг его предполагаемых финансовых нарушений. Еще в мае в парламенте запустили проверку сведений о том, что Фараж получил 5 млн фунтов стерлингов от криптоинвестора Кристофера Харборна. О крупной сумме он не уведомил парламент, что может трактоваться как несоблюдение действующих правил. Правда, на тот момент Фараж еще не обладал депутатским мандатом.

Тема нелегальной миграции остается ключевой и для нового правительства. В воскресенье новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал действовать решительно. Толчком послужила публикация правительственной статистики: всего за две недели его премьерства в страну сумели проникнуть более 2 тыс. нелегалов.

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