Telegraph: уход Стармера и Макрона угрожает будущему «коалиции желающих»

Макрон же, как отмечает газета, более не сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году — при этом у него нет преемника, который мог бы продолжить его внешнеполитический курс. Потенциальными фаворитами же считаются лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и глава партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, которые выступали за снижение участия Парижа в НАТО и отмену санкций против России.