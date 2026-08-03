МИД Ирана: Британия, Болгария и Украина сообщили о неучастии в операции США

Кроме того, в конце июля газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов помочь Соединенным Штатам и странам Персидского залива, предоставив им беспилотники-перехватчики в обмен на поставки оружия. А в марте Зеленский сообщал об отправке дронов и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании — из-за чего в Иране назвали украинскую территорию «законной целью».