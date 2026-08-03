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На Западе назвали причину кадровых перестановок в кабмине Украины

Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров, включивший 16 министров..

Источник: Reuters

Кадровые изменения в украинском правительстве связаны с необходимостью подготовки страны к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на директора аналитического центра «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергея Кузана.

Верховная рада 16 июля утвердила назначения 16 новых министров. Должности глав Министерства иностранных дел и Министерства обороны остались вакантными. Пост премьер-министра занял бывший руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий, которого связывают с Тимуром Миндичем — приближенным Владимира Зеленского, являющимся ключевым фигурантом расследования о коррупции в энергетической отрасли Украины.

«Действительно… главная задача обновленного кабинета министров — обеспечить полную готовность энергетической инфраструктуры и объектов безопасности к холодному времени года», — цитирует Кузана CNBC.

Как отмечает телеканал, украинские официальные лица, руководители предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов и специалисты в области национальной безопасности ведут подготовку к новому сложному зимнему сезону. По информации CNBC, состояние энергетической инфраструктуры может стать наиболее серьезным вызовом для Украины за последние годы.

В конце июля украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев заявил, что грядущая зима станет для страны самой трудной с 2022 года, а энергосистема не выдерживает текущих нагрузок. Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры Украины разрушены или получили значительные повреждения. Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News также допустил, что Украину ожидает крайне сложный зимний период.

В прошедший зимний период в большинстве украинских регионов наблюдались перебои с подачей электроэнергии и тепла вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры, действовали графики отключений.

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