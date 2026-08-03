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В Армении утвердили новый состав правительства после выборов

Президент Армении Ваагн Хачатурян в понедельник утвердил новый состав кабмина, образованный после парламентских выборов 7 июня. Документы о назначениях опубликованы пресс-службой главы государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно указам, вице-премьерские кресла сохранили Тигран Хачатрян и Мгер Григорян.

В блоке социальных ведомств без перестановок:

  • Арсен Торосян остается министром труда и социальных вопросов;
  • Анаит Аванесян продолжает руководить Минздравом;
  • Србуи Галян — Минюстом.

Во внешнеполитическом ведомстве остается Арарат Мирзоян, сферу образования, науки, культуры и спорта по-прежнему курирует Жанна Андреасян. Арпине Саргсян вновь возглавит МВД, Амбарцум Матевосян — Министерство окружающей среды, Сурен Папикян сохранит портфель министра обороны, а Давид Худатян — министра территориального управления и инфраструктур.

Финансовым направлением снова займется Ваге Ованнисян, экономическим — Геворг Папоян. Новичок в кабинете — Давид Тадевосян, назначенный министром высокотехнологичной промышленности.

Окончательные итоги выборов, объявленные 14 июня, зафиксировали 49,7% голосов у партии Никола Пашиняна «Гражданский договор». Этот результат дал политсиле возможность сформировать правительство единолично. «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила 23,3%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,9%.

Накануне, в воскресенье, Хачатурян отдельным указом подтвердил назначение Пашиняна на должность премьер-министра.

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