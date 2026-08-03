В Армении утвердили новый состав правительства после выборов

Согласно указам, вице-премьерские кресла сохранили Тигран Хачатрян и Мгер Григорян.
В блоке социальных ведомств без перестановок:
- Арсен Торосян остается министром труда и социальных вопросов;
- Анаит Аванесян продолжает руководить Минздравом;
- Србуи Галян — Минюстом.
Во внешнеполитическом ведомстве остается Арарат Мирзоян, сферу образования, науки, культуры и спорта по-прежнему курирует Жанна Андреасян. Арпине Саргсян вновь возглавит МВД, Амбарцум Матевосян — Министерство окружающей среды, Сурен Папикян сохранит портфель министра обороны, а Давид Худатян — министра территориального управления и инфраструктур.
Финансовым направлением снова займется Ваге Ованнисян, экономическим — Геворг Папоян. Новичок в кабинете — Давид Тадевосян, назначенный министром высокотехнологичной промышленности.
Окончательные итоги выборов, объявленные 14 июня, зафиксировали 49,7% голосов у партии Никола Пашиняна «Гражданский договор». Этот результат дал политсиле возможность сформировать правительство единолично. «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила 23,3%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,9%.
Накануне, в воскресенье, Хачатурян отдельным указом подтвердил назначение Пашиняна на должность премьер-министра.