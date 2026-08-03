Политолог прокомментировал попытку США найти новые способы давления на Иран

На фоне истощения традиционных военных инструментов Пентагона генералитет Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) инициировал массовую рассылку электронных писем офицерам и солдатам с просьбой предложить «креативные и нетрадиционные» способы давления на Иран. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, подобный «мозговой штурм» в формате массовой рассылки — явление необычное и может свидетельствовать о том, что традиционные методы либо исчерпаны, либо вовсе неприемлемы.
Американист Дудаков считает, что эта рассылка CENTCOM продиктована безысходностью в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
В данном случае речь скорее идет о плохо скрытом отчаянии. Все попытки за счет воздушной кампании принудить Иран принять условия США провалились.
Наземная операция, на которую опять намекал с Трамп с аллюзиями ко Второй мировой войне, в канун выборов приведет к катастрофе для республиканцев. Остается просить помощи у профессиональных военных, многие из которых не поддерживают участие в авантюре в Иране.
Если Трамп воспользуется предложениями военных, у него появится возможность возложить на них ответственность за любые неудачи на Ближнем Востоке, добавляет Дудаков.
В свою очередь, Иран может тянуть время в ожидания выборов в США, в ожидании еще большего ослабления позиций действующей власти в Соединенных Штатах.
Тегеран оставляет за собой возможность эскалировать ситуации, причём сделает это в самый неудобный для Трампа момент электоральной гонки.
Вашингтон потерял инициативу на Ближнем Востоке и главная цель для него сегодня — спасти лицо, резюмирует эксперт.
Ранее сообщалось, что отмена США запланированных ударов по Ирану разочаровала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Канал Channel 12 отметил, что Трамп не уведомил союзника о своем решении, и уководство Израиля узнало об отмене ударов по Ирану из сообщений Трампа в Truth Social.