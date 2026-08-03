Политолог прокомментировал попытку США найти новые способы давления на Иран

По словам эксперта, Вашингтон пока не готов принять условия Ирана, в частности смириться с контролем КСИР над Ормузским проливом. В то же время продолжать бомбардировки становится рискованно, так как есть вероятность остаться без ракет в арсеналах, причем, на долгие годы.