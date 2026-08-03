В МИД Белоруссии увидели предвыборный ход в закрытии границы Латвией

Белорусский МИД отреагировал на закрытие последнего автомобильного пункта пропуска на границе с Латвией. В Минске усомнились в версии о техническом сбое. В министерстве назвали это «мнимой поломкой» и заявили, что решение связано с внутриполитической ситуацией в соседней стране.