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Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах с Россией и США. По словам президента Украины, на новом посту экс-министр обороны и секретарь СНБО продолжит координировать контакты с зарубежными партнерами и участвовать в работе по урегулированию конфликта. Украинские СМИ связывают перестановку с желанием сохранить за Умеровым руководство делегацией, а также утверждают, что решение согласовывалось с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком.

Источник: Газета.Ру

Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах с Россией и США. По словам президента Украины, на новом посту экс-министр обороны и секретарь СНБО продолжит координировать контакты с зарубежными партнерами и участвовать в работе по урегулированию конфликта. Украинские СМИ связывают перестановку с желанием сохранить за Умеровым руководство делегацией, а также утверждают, что решение согласовывалось с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Об этом украинский лидер заявил 3 августа на ежегодном совещании украинских послов в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, ~новая должность позволит Умерову продолжить координацию взаимодействия с зарубежными партнерами, а также работу, связанную с завершением конфликта~.

Указ о назначении уже опубликован на сайте президентского офиса. Сменил Умерова на посту секретаря СНБО бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

СВР Украины в последние полгода временно возглавлял Олег Луговский. Он был назначен врио в январе, после того, как Зеленский отправил в отставку предыдущего руководителя внешней разведки Олега Иващенко. Позднее Иващенко по решению президента возглавил Главное управление разведки Украины.

Что стоит за назначением Умерова?

О скором назначении Умерова главой Службы внешней разведки ранее сообщил ряд украинских СМИ. По данным источников издания «Зеркало недели», переход Умерова в СВР позволит ему сохранить руководство украинской делегацией на переговорах по урегулированию конфликта. Источники издания утверждают, что это ~решение было согласовано с бывшим руководителем офиса президента Андреем Ермаком, который, как отмечается, продолжает курировать работу внешней разведки~.

В свою очередь издание LIGA.net сообщало, что Умерова называли одним из возможных кандидатов на пост посла Украины в США вместо Ольги Стефанишиной. В США на постоянной основе проживают жена и дети Умерова, его семья также владеет восемью элитными квартирами и виллами в стране, включая жилье во Флориде и Нью-Йорке.

Однако, как утверждает «Зеркало недели» со ссылкой на источники, Вашингтон выразил несогласие с кандидатурой Умерова в качестве посла в США.

«При назначении послов существует традиция устного уведомления о намерении направить агреман на конкретного человека. Если соответствующая страна просит этого не делать, то агреман не направляют. В США в соответствии с этим неписаным правилом уже дважды просили вообще не направлять к ним Умерова в качестве посла», — рассказали изданию дипломатические источники.

Собеседники «Зеркала недели» сообщили, что это якобы было связано с «очень тесными» связями Умерова с Турцией.

Чем известен Рустем Умеров?

Рустем Умеров возглавлял министерство обороны Украины с 2023 по 2025 год. В ноябре 2025-го он стал фигурантом коррупционного расследования по делу бизнесмена Тимура Миндича и компании «Энергоатом» — в рамках этого дела Умерова допрашивали в качестве свидетеля.

На фоне этих событий Зеленский назначил Умерова главой украинской делегации на переговорах с США на замену уволенному главе офиса президента Андрею Ермаку. За это время он ~принимал участие в нескольких раундах переговоров с Россией и США в Абу-Даби и Женеве, а также в двусторонних контактах с американцами в Майами~.

Украинские СМИ отмечали, что Умеров использовал длительную командировку за рубеж для участия в переговорах как ~повод покинуть Украину на фоне расследования дела Миндича~.

В апреле антикоррупционный совет при Минобороны потребовал отстранить Умерова от должности секретаря СНБО из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями и возможном разглашении гостайны в связи с обсуждением с Миндичем контрактов компании FirePoint.

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