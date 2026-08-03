Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины

На фоне этих событий Зеленский назначил Умерова главой украинской делегации на переговорах с США на замену уволенному главе офиса президента Андрею Ермаку. За это время он ~принимал участие в нескольких раундах переговоров с Россией и США в Абу-Даби и Женеве, а также в двусторонних контактах с американцами в Майами~.