Зеленский предложил России три формата перемирия

«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше. Фактически они отрезаны от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морем. Это, конечно, большая проблема для Киева и его западных спонсоров, поэтому им какое-то перемирие нужно, конечно. Они будут сейчас пытаться его достичь. Нам оно не нужно абсолютно», — подчеркнул дипломат.