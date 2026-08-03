Казахстан начал переброску войск в рамках учений «Решительный отпор»

Учения, по информации пресс-службы, состоятся на полигонах, расположенных по всей территории Казахстана. В рамках маневров предусмотрена проверка готовности Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях. Кроме того, военные отработают вопросы взаимодействия между видами и родами войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.