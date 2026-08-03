Казахстан начал переброску войск в рамках учений «Решительный отпор»

Министерство обороны Казахстана информирует о начале перемещения военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Решительный отпор — 2026».
Согласно заявлению оборонного ведомства, в августе и сентябре текущего года на территории республики запланировано передвижение личного состава, военной техники и вооружения к районам проведения мероприятий боевой подготовки. Это осуществляется в рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс — 2026» («Решительный отпор» — ред.).
Как уточнили в пресс-службе, переброска войск будет проводиться комбинированным способом. Планируется использование железнодорожных эшелонов, автомобильных колонн на дорогах общего пользования, а также привлечение фронтовой и армейской авиации.
Учения, по информации пресс-службы, состоятся на полигонах, расположенных по всей территории Казахстана. В рамках маневров предусмотрена проверка готовности Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях. Кроме того, военные отработают вопросы взаимодействия между видами и родами войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
Министерство обороны обратилось к гражданам и представителям средств массовой информации с просьбой сохранять спокойствие, руководствоваться официальными сообщениями и воздерживаться от распространения непроверенных данных. В ведомстве также отметили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.