В МИД Ирана заявили о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспийском море

На Украине атаку на иранское судно особо не комментировали. Владимир Зеленский за все время лишь единожды коснулся этой темы — в интервью британскому каналу Sky News перед своей поездкой в Лондон. На вопрос журналиста о том, опасается ли украинский лидер того, что Иран может нанести удар по Украине, Зеленский ответил, что Тегеран начал действовать против Киева еще в первый год конфликта. По его словам, Иран поставлял России оружие, и Украина расценивает это как «нападение».