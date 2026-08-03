LRT: причиной перемен в Европе стали угрозы Трампа, а не угроза со стороны России

Не угроза Путина, а угроза Трампа — угроза того, что союзники будут брошены и не получат защиты, — на самом деле подтолкнула к изменению мышления в Европе, особенно в Германии.
Она отмечает, что существует Европа «до Гренландии» и «после нее». Несмотря на «относительное затишье» на саммите НАТО в Анкаре, Трамп не отказался от своих планов взять под контроль Гренландию.
Во-первых, это связано с тем, что поддержка США больше не является «чем-то само собой разумеющимся». Во-вторых, с тем, что время, которое потребуется Европе для создания «более европейской» системы обороны, станет периодом уязвимости, так как США «уходят» быстрее, чем европейцы способны укрепить собственную безопасность.
США не только уходят быстрее, чем Европа укрепляет свою оборону, но и ослабляют связь между обычным и ядерным сдерживанием. И, откровенно говоря, защита Европы мало волнует США, когда главной угрозой для них является Китай.
Фикс рассматривает шесть альтернативных сценариев будущего европейской безопасности. Первый — безопасность Европы в рамках «более европейской» НАТО. Второй — безопасность Европы без США, например если они станут враждебными или перестанут позволять европейцам пользоваться определенными структурами НАТО.
Остальные сценарии связаны с регионализацией безопасности, когда страны Восточной и Северной Европы действуют самостоятельно, а также с тем, что Европе в будущем придется пойти на уступки России.
По ее словам, в этом случае США бы отказались втягиваться в ядерную эскалацию с Россией, поскольку в администрации Трампа убеждены, что европейцы «должны справляться сами». При этом Фикс подчеркивает, что Россия вряд ли начнет полномасштабное наступление на какую-либо европейскую страну.
Президент России Владимир Путин 4 июня 2026 года заявил, что разговоры о возможном нападении России на страны НАТО являются «сознательной провокацией». По его словам, у Москвы нет причин начинать войну с альянсом, а подобные заявления используются для обоснования роста военных расходов в Европе.