LRT: причиной перемен в Европе стали угрозы Трампа, а не угроза со стороны России

Во-первых, это связано с тем, что поддержка США больше не является «чем-то само собой разумеющимся». Во-вторых, с тем, что время, которое потребуется Европе для создания «более европейской» системы обороны, станет периодом уязвимости, так как США «уходят» быстрее, чем европейцы способны укрепить собственную безопасность.