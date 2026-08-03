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LRT: причиной перемен в Европе стали угрозы Трампа, а не угроза со стороны России

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызвали политический перелом в Европе, заявила в интервью литовской телерадиовещательной компании LRT историк и политолог Лиана Фикс.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Не угроза Путина, а угроза Трампа — угроза того, что союзники будут брошены и не получат защиты, — на самом деле подтолкнула к изменению мышления в Европе, особенно в Германии.

Лиана Фикс
историк и политолог

Она отмечает, что существует Европа «до Гренландии» и «после нее». Несмотря на «относительное затишье» на саммите НАТО в Анкаре, Трамп не отказался от своих планов взять под контроль Гренландию.

По ее словам, Европа сейчас переживает опасный переходный период и должна сделать выбор: ждать другого президента США или срочно вооружаться.

Во-первых, это связано с тем, что поддержка США больше не является «чем-то само собой разумеющимся». Во-вторых, с тем, что время, которое потребуется Европе для создания «более европейской» системы обороны, станет периодом уязвимости, так как США «уходят» быстрее, чем европейцы способны укрепить собственную безопасность.

США не только уходят быстрее, чем Европа укрепляет свою оборону, но и ослабляют связь между обычным и ядерным сдерживанием. И, откровенно говоря, защита Европы мало волнует США, когда главной угрозой для них является Китай.

Лиана Фикс
историк и политолог

Фикс рассматривает шесть альтернативных сценариев будущего европейской безопасности. Первый — безопасность Европы в рамках «более европейской» НАТО. Второй — безопасность Европы без США, например если они станут враждебными или перестанут позволять европейцам пользоваться определенными структурами НАТО.

Остальные сценарии связаны с регионализацией безопасности, когда страны Восточной и Северной Европы действуют самостоятельно, а также с тем, что Европе в будущем придется пойти на уступки России.

Фикс считает, что худшим сценарием для Европы стало бы решение России испытать НАТО на прочность именно сейчас.

По ее словам, в этом случае США бы отказались втягиваться в ядерную эскалацию с Россией, поскольку в администрации Трампа убеждены, что европейцы «должны справляться сами». При этом Фикс подчеркивает, что Россия вряд ли начнет полномасштабное наступление на какую-либо европейскую страну.

Президент России Владимир Путин 4 июня 2026 года заявил, что разговоры о возможном нападении России на страны НАТО являются «сознательной провокацией». По его словам, у Москвы нет причин начинать войну с альянсом, а подобные заявления используются для обоснования роста военных расходов в Европе.

Путин и ранее неоднократно отвергал заявления о возможном нападении России на страны НАТО. В июне 2025 года он назвал подобные утверждения «невероятной ложью», а в ноябре заявил, что Москва готова письменно зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу.

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