Трамп сообщил о новых раундах переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит переговоры с Тегераном, опровергая таким образом утверждения иранской стороны об отсутствии диалога между странами.
В понедельник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что консультации по ситуации в Ормузском проливе Тегеран ведет исключительно с Оманом, а прямого диалога с американской стороной не осуществляется.
«Они (Иран — ред.) просят о встрече… начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.