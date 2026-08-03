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Трамп сообщил о новых раундах переговоров с Ираном

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, опровергнув утверждения иранской стороны.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит переговоры с Тегераном, опровергая таким образом утверждения иранской стороны об отсутствии диалога между странами.

В понедельник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что консультации по ситуации в Ормузском проливе Тегеран ведет исключительно с Оманом, а прямого диалога с американской стороной не осуществляется.

«Они (Иран — ред.) просят о встрече… начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

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