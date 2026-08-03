Трамп сообщил о новых раундах переговоров с Ираном

«Они (Иран — ред.) просят о встрече… начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.