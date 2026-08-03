Трамп назвал власти Ирана двуличными и заявил о продолжении переговоров

«Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, некоторые сказали бы “умоляют”, начинаются переговоры, и в ближайшем будущем планируются новые, и при этом открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведется, ничего не обсуждается, и они имеют дело только с “Оманом”, — написал он.