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Трамп назвал власти Ирана двуличными и заявил о продолжении переговоров

Власти Ирана, которые одновременно и запрашивают переговоры, и отрицают их проведение, поступают двулично, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник: РБК

Власти Ирана, которые одновременно и запрашивают переговоры, и отрицают их проведение, поступают двулично, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В публикации об этом он, однако, также анонсировал новый раунд переговоров с Исламской Республикой.

«Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, некоторые сказали бы “умоляют”, начинаются переговоры, и в ближайшем будущем планируются новые, и при этом открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведется, ничего не обсуждается, и они имеют дело только с “Оманом”, — написал он.

Трамп также отметил противоречащие заявления американской и иранской сторон о контроле над Ормузским проливом. США, по утверждению республиканца, полностью контролируют стратегический маршрут, тогда как Тегеран, напротив, исключает это.

Материал дополняется.

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