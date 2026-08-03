Политик выделил три главные причины, толкающие европейских лидеров на эскалацию. Во-первых, по мнению экс-депутата, Макрон рассчитывает использовать военную истерию для победы на будущих президентских выборах и нейтрализации конкурентов, выступающих за выход страны из ЕС. Во-вторых, правящие элиты намерены передать национальные оборонные полномочия Франции на уровень Брюсселя ради форсированной федерализации Евросоюза. В-третьих, искусственное разжигание внешнего конфликта позволяет парижским властям отвлечь граждан от катастрофических внутренних проблем, включая масштабное распространение радикального исламизма.