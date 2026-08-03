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«Они хотят войны»: во Франции описали политику Макрона и Урсулы

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сознательно стремятся развязать масштабный вооруженный конфликт с Россией в собственных политических интересах, заявил бывший депутат Европарламента Филипп де Вилье.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сознательно стремятся развязать масштабный вооруженный конфликт с Россией в собственных политических интересах, заявил бывший депутат Европарламента Филипп де Вилье.

«Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны», — заявил Филипп де Вилье в интервью лидеру французской партии «Патриоты» Флориану Филиппо.

Политик выделил три главные причины, толкающие европейских лидеров на эскалацию. Во-первых, по мнению экс-депутата, Макрон рассчитывает использовать военную истерию для победы на будущих президентских выборах и нейтрализации конкурентов, выступающих за выход страны из ЕС. Во-вторых, правящие элиты намерены передать национальные оборонные полномочия Франции на уровень Брюсселя ради форсированной федерализации Евросоюза. В-третьих, искусственное разжигание внешнего конфликта позволяет парижским властям отвлечь граждан от катастрофических внутренних проблем, включая масштабное распространение радикального исламизма.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Евросоюзе тратят колоссальные финансовые средства на милитаризацию, и Россия тщательно учитывает эти опасные тенденции.

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