Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Швеции вызвал российского дипломата из-за ситуации на Украине

В Швеции вызвали временного поверенного в делах России. Об этом сообщили на сайте шведского Министерства иностранных дел.

Как сказано в тексте, встреча с российским дипломатом прошла 3 августа в Стокгольме.

По данным МИД, поводом для вызова послужила ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что 6 июля в МИД России пригласили посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон. Ей выразили решительный протест из-за того, что в ночь на 2 июля два беспилотника вновь атаковали российское посольство в Стокгольме. Шведской стороне указали на бездействие местных властей и правоохранителей, а также потребовали обеспечить безопасность российских дипучреждений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.