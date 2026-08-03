МИД Швеции вызвал российского дипломата из-за ситуации на Украине

Ранее сообщалось, что 6 июля в МИД России пригласили посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон. Ей выразили решительный протест из-за того, что в ночь на 2 июля два беспилотника вновь атаковали российское посольство в Стокгольме. Шведской стороне указали на бездействие местных властей и правоохранителей, а также потребовали обеспечить безопасность российских дипучреждений.