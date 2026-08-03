Борис Надеждин заявил об отъезде из России

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин заявил о своем отъезде из России. Согласно видеообращению, размещенному в его Telegram-канале, политик находится в Париже. При этом еще в июле ему официально запретили покидать территорию страны. Надеждин подчеркивал, что такое решение незаконно, и он собирался его обжаловать. Удалось ли ему оспорить запрет, политик не сообщил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин заявил, что ему удалось выехать из России. 63-летний политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне Эйфелевой башни в Париже, в своем Telegram-канале.
«Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России», — поделился он.
Надеждин рассказал, что сейчас ему необходимо «осмотреться и понять, как жить дальше». Политик пообещал проинформировать о своих планах позже.
Его адвокат Дмитрий Трунин в беседе с ТАСС подтвердил, что Надеждин «уехал из России». А в разговоре с «Известиями» юрист уточнил, что ~экс-депутат «в ближайшее время не планирует вернуться».~
16 июля Надеждин сообщил, что получил постановление о запрете выезда за пределы России. По его словам, он разбирался в сложившейся ситуации вместе с адвокатами, которые назвали такое решение «незаконным». «Будем обжаловать», — отреагировал он.
18 июля политик уточнил, что его «сделала невыездным» Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.
Удалось ли оспорить постановление ФССП и был ли в итоге снят запрет на выезд, Надеждин не сообщал. Однако 28 июля экс-депутат упомянул одного из адвокатов, который помогал ему «отбиваться от приставов, запретивших выезд из России».
Что предшествовало отъезду Надеждина из России.
21 февраля Надеждин сообщил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. По его словам, победа на парламентских выборах обеспечила бы регистрацию его кандидатуры на следующих выборах президента.
17 июня политик заявил о выдвижении своей кандидатуры на сентябрьские выборы в нижнюю палату парламента.
Однако уже 10 июля Надеждин оказался в реестре иноагентов. В Минюсте подчеркнули, что политик, в частности, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
Комментируя решение Минюста, Надеждин подчеркнул, что оно «вряд ли что-то изменит» в его политической биографии. «~Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи~», — говорил он.
Спустя три дня, 13 июля, Надеждина задержали в подмосковном Долгопрудном и доставили в отдел полиции. Там в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Поводом послужил пост в Telegram-канале Надеждина от 8 ноября 2023 года, содержащий ссылку на видеозапись с портретом Алексея Навального. В тот же день политика отпустили под обязательство о явке.
17 июля протокол рассмотрели в суде. По итогам заседания Надеждина оштрафовали на 1000 рублей, однако санкция предусматривала и арест сроком до 15 суток. Во время суда политик, который является инвалидом второй группы, почувствовал недомогание из-за повышения давлениям, ему вызывали медиков.
19 июля Надеждин объявил о прекращении своей избирательной кампании в Госдуму.
«Признание иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность избраться в Госдуму — в силу закона о выборах. Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Надеюсь, временно», — написал он в Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что не готов подвергать риску тех, кто его поддерживает и участвовал в избирательной кампании — семью, штаб, сборщиков подписей и сторонников.
Тогда же Надеждин заявил, что ему «надо продумать, как жить дальше».
Чуть позже, перед отъездом из России, политик запускал в Telegram-канале сбор средств на оплату своих штрафов и судебных расходов.
Надеждин был депутатом Госдумы в 1999—2003 годах. В 2024-м выдвигался кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации из-за недействительных подписей.