Борис Надеждин заявил об отъезде из России

Спустя три дня, 13 июля, Надеждина задержали в подмосковном Долгопрудном и доставили в отдел полиции. Там в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Поводом послужил пост в Telegram-канале Надеждина от 8 ноября 2023 года, содержащий ссылку на видеозапись с портретом Алексея Навального. В тот же день политика отпустили под обязательство о явке.