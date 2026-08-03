Украинский Минфин разработал законопроект об имплементации европейской директивы ATAD, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Законопроект меняет правила определения налогового резидентства, что может заставить платить налоги миллионы украинских граждан за рубежом, сообщила газета «Экономическая правда».
Законопроект, в частности, меняет правила определения налогового резидентства для физических лиц, что напрямую затронет миллионы украинцев, выехавших за границу, уточнило издание.
Для юридических лиц предлагаются новые критерии, по которым международным корпорациям, возможно, придется вставать на учет в украинской налоговой. За непостановку на учет, согласно законопроекту, предусмотрен штраф в 600 тыс. гривен, передает «Экономическая правда».
Как пишет газета, сейчас на Украине действует четырехступенчатый подход к определению налогового резидентства.
Наличие жилья и места проживания в республике;
Если человек живет и за границей, он признается украинским резидентом при наличии центра экономических интересов в стране — семьи, зарегистрированного налогоплательщтика и тому подобного.
Когда центр интересов определить невозможно, применяется правило 183 дней проживания на Украине в году.
Если ни один из критериев не работает, налоги платятся в стране гражданства.
Как отмечает украинская газета, предложенный в законопроекте Минфина подход признает человека налоговым резидентом Украины при наличии хотя бы одного из критериев. Если поправки вступят в силу, платить налоги в стране придется даже тем беженцам, которые давно выехали и трудоустроились за границей, но чьи супруги, например, остались на Украине, уточняет «Экономическая правда».
Законопроект об имплементации отдельных норм ATAD был опубликован на сайте министерства ещё 24 февраля. Сейчас оно собирает отзывы бизнеса и экспертов для доработки документа перед внесением в парламент. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что первый законопроект на базе одной из статей ATAD ожидается в сентябре, однако собрать 226 голосов за его принятие будет непросто.
Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) — специальный документ Европейского союза, который устанавливает единые правила против ухода от налогов. Он предполагает следующие положения:
компании могут списывать проценты по кредитам только в строгих пределах, чтобы не уменьшать налог искусственными долгами;
налог на выход (Exit taxation): страна вправе взимать налог с активов компании при их переводе за рубеж;
общее правило против злоупотреблений (GAAR): суды могут отменять фиктивные схемы, созданные исключительно ради налоговой экономии;
правила для контролируемых иностранных компаний: прибыль дочерних фирм в низконалоговых юрисдикциях может облагаться налогом в стране материнской компании.
С конца июля украинские граждане за рубежом получили доступ к услуге по регистрации лица в Госреестре физических лиц — налогоплательщиков с оформлением карты налогоплательщика в электронной форме (РНОКПП), сообщило «РБК-Украина».
В середине мая Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что его представители направляются на Украину для оценки экономических реформ и расширения налоговой базы как условий для предоставления кредита на $8,1 млрд. Тогда представитель МВФ Джули Козак заявила, что украинским властям нужно расширить налоговую базу и вывести часть теневой экономики в официальный сектор.
Месяцем позже МВФ согласовал транш на $690 млн по кредиту при невыполненном условии: Киев обязался принять закон об отмене налоговой льготы для международных посылок дороже €45, но парламент не уложился в срок из-за непопулярности меры.
Российская сторона выступает против финансовой и военной помощи Украине во время конфликта и считает, что такая поддержка лишь затягивает его.
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