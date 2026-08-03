На Украине предложили обязать миллионы граждан за рубежом платить налоги

Законопроект об имплементации отдельных норм ATAD был опубликован на сайте министерства ещё 24 февраля. Сейчас оно собирает отзывы бизнеса и экспертов для доработки документа перед внесением в парламент. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что первый законопроект на базе одной из статей ATAD ожидается в сентябре, однако собрать 226 голосов за его принятие будет непросто.