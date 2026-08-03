МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России из-за ударов по Украине

Речь идет об ударах по Киеву 1 августа и Славянску 24 июля. В МИД Швеции утверждают, что были атакованы объекты гражданской инфраструктуры. «Осуждается агрессия России против Украины, а также недавние нарушения Россией воздушного пространства союзников», — указано в сообщении.