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МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России из-за ударов по Украине

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России. Поводом стали недавние удары по объектам на Украине, следует из заявления шведского ведомства.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России. Поводом стали недавние удары по объектам на Украине, следует из заявления шведского ведомства.

Речь идет об ударах по Киеву 1 августа и Славянску 24 июля. В МИД Швеции утверждают, что были атакованы объекты гражданской инфраструктуры. «Осуждается агрессия России против Украины, а также недавние нарушения Россией воздушного пространства союзников», — указано в сообщении.

Согласно заявлению Минобороны России, в ночь на 1 августа вооруженные силы страны нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и столичном регионе. Были поражены логистические центры, которые использовали ВСУ для хранения и доставки ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

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