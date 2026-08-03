Германия разместила подразделение РЭБ у белорусской границы

Германия разместила подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Литвы вблизи границы с Белоруссией. Информация об этом опубликована телеканалом Euronews 3 августа.
Согласно материалам телеканала, военнослужащие ФРГ осуществляют контроль электромагнитной обстановки на литовской территории, занимаясь перехватом сигналов систем радиосвязи и радиолокации.
Вдоль белорусской границы немецкими силами РЭБ оборудованы замаскированные пункты и мобильные комплексы. В бундесвере данный участок характеризуют как «стеклянное поле боя». Подразделения EloKa ведут здесь непрерывное наблюдение за радиочастотами, осуществляют сбор данных и расшифровку сигналов средств связи и радиолокационных станций.
Помимо стационарных объектов и мобильных установок на шасси грузовых автомобилей, к выполнению задач привлечены пешие группы специального назначения РЭБ.