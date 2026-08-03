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Германия разместила подразделение РЭБ у белорусской границы

Подразделение РЭБ Германии начало работу в Литве у границы с Белоруссией. Силы EloKa ведут непрерывное наблюдение за радиочастотами, собирают данные и расшифровывают сигналы средств связи. Вдоль границы оборудованы стационарные пункты, мобильные установки и пешие группы.

Источник: Reuters

Германия разместила подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Литвы вблизи границы с Белоруссией. Информация об этом опубликована телеканалом Euronews 3 августа.

Согласно материалам телеканала, военнослужащие ФРГ осуществляют контроль электромагнитной обстановки на литовской территории, занимаясь перехватом сигналов систем радиосвязи и радиолокации.

Вдоль белорусской границы немецкими силами РЭБ оборудованы замаскированные пункты и мобильные комплексы. В бундесвере данный участок характеризуют как «стеклянное поле боя». Подразделения EloKa ведут здесь непрерывное наблюдение за радиочастотами, осуществляют сбор данных и расшифровку сигналов средств связи и радиолокационных станций.

Помимо стационарных объектов и мобильных установок на шасси грузовых автомобилей, к выполнению задач привлечены пешие группы специального назначения РЭБ.

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