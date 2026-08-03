Президент США Дональд Трамп назвал иранские власти «невероятно двуличными». В своём аккаунте в Truth Social он заявил, что Тегеран «умоляет» о встречах, но при этом на публике отрицает любые контакты с Вашингтоном, ссылаясь на посредничество Омана. При этом Трамп анонсировал, что новые переговоры с Ираном уже на подходе.