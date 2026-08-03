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В США заявили, что Киев не получит лицензию на ракеты для Patriot до зимы

Долгосрочное соглашение о совместном производстве компонентов для систем Patriot на Украине не успеют реализовать к предстоящей зиме. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

Источник: Life.ru

По его словам, сейчас западные союзники намерены сосредоточиться на срочных поставках средств противовоздушной обороны. Вашингтон считает первоочередной задачей передачу Киеву уже готового вооружения.

«Очевидно, что сейчас самое важное — как можно быстрее передать Украине средства ПВО, необходимые ей, чтобы пережить ещё одну зиму», — сказал Уитэкер.

Он признал, что договорённости о выпуске Patriot рассчитаны на более длительный срок. Переговоры продолжатся, однако создать необходимые мощности за несколько месяцев не получится.

«Долгосрочное соглашение о производстве не будет реализовано к этой зиме, поэтому мы продолжим работу над ним. Но сначала нужно решить первоочередные задачи», — добавил дипломат.

Ранее 31 июля Life.ru писал, что Дональд Трамп опроверг наличие согласия США на производство Украиной комплексов Patriot. Американский лидер подчеркнул, что передача лицензий на выпуск вооружений требует особой осторожности, а окончательное решение по этому вопросу не принято.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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