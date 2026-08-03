Bloomberg узнал о зависимости Бельгии от российского СПГ в июле

В июле 2026 года Бельгия полностью зависела от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. За этот период страна закупила около 400 тыс. т СПГ только из России, при этом поставки из других стран Персидского залива резко сократились из-за военной операции США и Израиля против Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.