Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg узнал о зависимости Бельгии от российского СПГ в июле

В июле 2026 года Бельгия полностью зависела от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. За этот период страна закупила около 400 тыс. т СПГ только из России, при этом поставки из других стран Персидского залива резко сократились из-за военной операции США и Израиля против Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.

В июле 2026 года Бельгия полностью зависела от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. За этот период страна закупила около 400 тыс. т СПГ только из России, при этом поставки из других стран Персидского залива резко сократились из-за военной операции США и Израиля против Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.

Общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле снизился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Несмотря на зависимость от российского СПГ, Бельгия продолжала получать природный газ по трубопроводам из Норвегии и Великобритании.

Ситуация осложняет реализацию энергетической стратегии Еврокомиссии, направленной на отказ от российских энергоресурсов. В Евросоюзе действует запрет на заключение краткосрочных контрактов на поставки российского СПГ с апреля 2026 года. Полный отказ от сырья из России запланирован на начало 2027 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше