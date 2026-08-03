Попавший под санкции ЕС грузинский НПЗ назвал замену российской нефти

Единственный грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кулеви запланировал отказаться от российской нефти к концу сентября, заменив ее сырьем из Казахстана. Кроме того, НПЗ ожидает партию ливийской нефти. Об этом говорится в пресс-релизе компании — владельца предприятия Black Sea Petroleum (BSP).
«1 июля 2026 года BSP объявила, что начнет перерабатывать сырую нефть полностью нероссийского происхождения в августе-сентябре 2026 года. Кулевский НПЗ приступил к переработке нефти казахстанского происхождения в начале июля, а переработка оставшегося объема продолжится в августе», — говорится в сообщении.
В пресс-релизе добавили, что в рамках подписанного 3 июля контракта с международным трейдером партия ливийской нефти прибудет в Кулеви во второй половине августа, а само соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией пролонгации.
В BSP также сослались на позицию Еврокомиссии, которая 24 июля подтвердила, что шестимесячный переходный период был отведен НПЗ для отказа от российского сырья, и шаги компании «соответствуют этой цели и этим срокам».
В компании заверили, что продолжат диверсификацию поставок, конструктивный диалог с регуляторами и предоставление «четких и проверяемых доказательств прогресса», чтобы обеспечить переход на нероссийскую нефть при сохранении стабильности производства.
Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти к началу осени 1 июля. Тогда в BSP отметили, что смена сырья позволит выйти на более маржинальные рынки сбыта. В первом полугодии 2026-го завод, согласно предоставленным данным, переработал свыше 650 тыс. т сырья. В планах компании — начать выпуск дорожного битума в первом квартале 2027 года и авиатоплива во втором.
21-й пакет антироссйских санкций, согласованный в ЕС в июле, затронул НПЗ в Кулеви. Его включили в санкционный список вместе с тремя российскими НПЗ и одним белорусским. При этом санкции ЕС против грузинского НПЗ носят превентивный характер, которые вступят в силу 25 января 2027 года, если завод не откажется от переработки российской нефти.
Закупки российской нефти Грузией выросли в 2025 году. Согласно данным Национальной службы статистики, республика приобрела у России 225,3 тыс. т сырой нефти на сумму $95,8 млн — это более чем в 21 раз превышает показатели предыдущего года. Основной объем поставок пришелся на осень 2025-го, когда заработал НПЗ в Кулеви.
Москва считает санкции нелегитимными и безрезультатными.
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