Попавший под санкции ЕС грузинский НПЗ назвал замену российской нефти

21-й пакет антироссйских санкций, согласованный в ЕС в июле, затронул НПЗ в Кулеви. Его включили в санкционный список вместе с тремя российскими НПЗ и одним белорусским. При этом санкции ЕС против грузинского НПЗ носят превентивный характер, которые вступят в силу 25 января 2027 года, если завод не откажется от переработки российской нефти.