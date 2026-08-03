Трамп призвал Иран выбрать между сделкой и полной капитуляцией

«Ничто не дойдет до Ирана, если мы этого не захотим, и ничто не дойдет, если не будет достигнута сделка или полная капитуляция. Хочет Иран это признать или нет, но мы, по сути, говорим о решении проблемы, которую они создавали десятилетиями», — заявил господин Трамп.