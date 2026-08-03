В Белгородской области два человека ранены при ударе БПЛА

️В Белгородской области в поселке Яковлево беспилотник атаковал коммерческий объект. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.
«Женщине с осколочным ранением руки оказана помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки и голени, бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.
Повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей.
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