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Протесты в Киеве после отставки Федорова продолжаются 19-й день

Украинские СМИ утверждают, что протестные акции в Киеве в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова продолжаются 19-й день подряд после его отставки.

Украинские СМИ утверждают, что протестные акции в Киеве в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова продолжаются 19-й день подряд после его отставки.

Протестующие собрались в центре города с картонными плакатами.

Федоров занимал пост украинского министра обороны с 14 января по 15 июля. Решение о его отставке, которое принял Владимир Зеленский, стало причиной протестных митингов во многих украинских городах.

31 июля Марьяна Безуглая и двое других депутатов Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить в должности экс-министра.

Читайте материал «Экс-глава Минобороны Украины Федоров готовился к президентской кампании».

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