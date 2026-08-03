Протесты в Киеве после отставки Федорова продолжаются 19-й день

Украинские СМИ утверждают, что протестные акции в Киеве в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова продолжаются 19-й день подряд после его отставки.
Протестующие собрались в центре города с картонными плакатами.
Федоров занимал пост украинского министра обороны с 14 января по 15 июля. Решение о его отставке, которое принял Владимир Зеленский, стало причиной протестных митингов во многих украинских городах.
31 июля Марьяна Безуглая и двое других депутатов Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить в должности экс-министра.
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