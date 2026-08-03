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Украинский дрон ударил в коммерческий объект под Белгородом

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на коммерческий объект в поселке Яковлево Яковлевского городского округа Белгородской области.

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на коммерческий объект в поселке Яковлево Яковлевского городского округа Белгородской области.

«В Яковлевском округе в посёлке Яковлево беспилотник атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два мирных жителя», — сообщил оперативный штаб Белгородской области на своей странице на платформе «Макс».

По данным оперштаба, пострадавшая женщина получила осколочное ранение руки, медицинская помощь ей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчина с множественными осколочными ранениями грудной клетки и голени оперативно доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате взрыва дрона также зафиксированы материальные повреждения: посечены фасады здания, разрушен навес и повреждены семь автомобилей, припаркованных поблизости.

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